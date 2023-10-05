КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей после матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Уралом» (2:2) в 10-м туре РПЛ, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что КДК не накажет главного тренера клуба из Екатеринбурга Виктора Гончаренко за поведение после игры с «Ростовом».

После матча Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а затем не сказал ни слова на пресс-конференции.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьи и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьи.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.