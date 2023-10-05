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Экс-игрок «Спартака» Пятницкий считает, что Абаскаля уволят даже после победы над ЦСКА

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, что не видит будущего у Гильермо Абаскаля в составе красно-белых.

«Что касается Абаскаля, мне кажется, что вопрос с ним уже решен. Не припомню, когда «Спартак» последний раз так проигрывал (речь идет о поражении в матче с «Крыльями Советов». — Прим. «СЭ»). Руководство клуба все это видит, понимает. Думаю, что по Абаскалю вопрос решен», — цитирует Пятницкого «Евро Футбол».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Евро Футбол
Андрей Пятницкий
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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