CAS еще не назначил дату слушаний по иску Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не назначил дату проведения слушаний по иску тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Дата слушаний пока не назначена. Как только она будет установлена, она появится в списке слушаний, опубликованном на главной странице сайта CAS», — приводит ТАСС ответ пресс-службы CAS.

26 сентября УАФ сообщила, что 44-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Он провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола. Тимощук является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.