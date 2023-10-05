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CAS еще не назначил дату слушаний по иску Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не назначил дату проведения слушаний по иску тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Дата слушаний пока не назначена. Как только она будет установлена, она появится в списке слушаний, опубликованном на главной странице сайта CAS», — приводит ТАСС ответ пресс-службы CAS.

26 сентября УАФ сообщила, что 44-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Он провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола. Тимощук является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.

Источник: ТАСС
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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