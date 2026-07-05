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Сегодня, 20:08

ФИФА подтвердила приостановку дисквалификации Балогуна перед матчем США — Бельгия в 1/8 финала ЧМ-2026

Сергей Филин
Фоларин Балогун.
Фото Reuters

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановит одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна с испытательным сроком в один год.

24-летний форвард получил прямую красную карточку на 64-й минуте встречи США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира.

«В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА исполнение наказания в виде дисквалификации на один матч приостанавливается на испытательный срок продолжительностью один год. Если в течение этого испытательного срока Фоларин Балогун совершит другое нарушение аналогичного характера и степени тяжести, приостановление дисквалификации будет отменено, а санкция — приведена в исполнение без ущерба для любого дополнительного наказания, назначенного за новое нарушение»», — говорится в заявлении ФИФА.

Малик Тилльман с&nbsp;игроками сборной США после гола.США в меньшинстве переиграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

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