Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Считаю Гвардиолу одним из самых талантливых тренеров в мире»

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

— Можно ли вас называть Пепом? Будете показывать такой же футбол, как Гвардиола?

— У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп, можете называть Пепом. Касаемо Гвардиолы — считаю его одним из самых талантливых тренеров в мире. Он поменял игру в Испании и во всей Европе. Благодарен ему за то, что он делает, как тренер. Это помогает поднимать уровень от низших до высших ступеней. Не так много тренеров в мире, которые могут менять игру в целом. Он всегда делает все лучшее для клуба. Я счастлив, что мы оба из Каталонии, это очень важно.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.