Главный тренер «Торпедо» Клотет высказался об изоляции российского футбола

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об изоляции российского футбола.

— Российский футбол сейчас в изоляции. Как к этому относитесь?

— «Торпедо» находится далеко от того, чтобы квалифицироваться в европейские турниры. Сложная ситуация, игроки хотят участвовать в соревнованиях серьезного уровня. Нельзя это назвать хорошей ситуацией. В любом случае, в «Торпедо» сейчас другая задача, она не зависит от международной обстановки.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.