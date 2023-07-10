Шамкин перешел из «Зенита» в "Торпедо"

Нападающий Даниил Шамкин покинул «Зенит», сообщает пресс-служба команды. Петербургский клуб и «Торпедо» договорились о трансфере воспитанника сине-бело-голубых. Контракт хавбека рассчитан на три года.

«Зенит» благодарит Даниила Шамкина за игру и самоотдачу и желает успехов на футбольном поле и за его пределами!» - говорится в сообщении.

Прошлый сезон 21-летний россиянин провел в аренде в КАМАЗе, в 31 матче Первой лиги он забил 4 гола.