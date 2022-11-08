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Сегодня, 15:24

Жоаозиньо может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо может перейти в один из клубов с Ближнего Востока или продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в настоящие время клубы ведут переговоры с футболистом, но окончательного решения о трансфере пока нет.

33-летний бразилец, который имеет российское гражданство, присоединился к «Сочи» в августе 2020 года. Он провел за команду 63 матча, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhoaozino-mozhet-prodolzhit-kareru-na-blizhnem-vostoke-ili-v-turtsii-1407739/
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