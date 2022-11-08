Жоаозиньо заявил, что не ведет переговоры об уходе из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о предложениях со стороны ближневосточных и турецких клубов.

«Вообще ничего не знаю об этом, ничего не слышал. У меня контракт с «Сочи», я ни с кем не разговаривал. Насчет продления контракта пока не думал. Вернусь к этому вопросу к концу сезона, как обычно», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 16 матчах.