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Сегодня, 15:30

Жоаозиньо заявил, что не ведет переговоры об уходе из «Сочи»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о предложениях со стороны ближневосточных и турецких клубов.

«Вообще ничего не знаю об этом, ничего не слышал. У меня контракт с «Сочи», я ни с кем не разговаривал. Насчет продления контракта пока не думал. Вернусь к этому вопросу к концу сезона, как обычно», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 16 матчах.

Жоаозиньо
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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Химки – Сочи
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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