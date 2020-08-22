Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Почему Жирков в запасе? Потому что предыдущая игра была всего два дня назад. Естественно, для Юрия двух дней недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Тем более, у нас есть альтернативный вариант с Круговым, который заслужил — и выходами на замену, и в тренировочном процессе — место в стартовом составе. Как раз и посмотрим на его действия», — цитирует Семака пресс-служба питерцев.