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«Жиркову двух дней недостаточно, чтобы восстановиться». Семак — о выборе состава на матч с «Тамбовом»

18:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Почему Жирков в запасе? Потому что предыдущая игра была всего два дня назад. Естественно, для Юрия двух дней недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Тем более, у нас есть альтернативный вариант с Круговым, который заслужил — и выходами на замену, и в тренировочном процессе — место в стартовом составе. Как раз и посмотрим на его действия», — цитирует Семака пресс-служба питерцев.

Зенит — Тамбов

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