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Жирков заявил, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков считает, что российские футболисты редко получают предложения о переходе в зарубежные клубы.

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали... Многие там в принципе и не нужны. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого — в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет», — цитирует Жиркова ТАСС.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом футболиста стали «Химки», за которые он играл с января по июнь 2022 года.

С 2009 по 2011 годы россиянин выступал за лондонский «Челси». С командой он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Кроме того, Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и московское «Динамо».

Ранее Жирков заявил, что форварду ЦСКА Федору Чалову снова нужно попробовать свои силы в Европе.

Источник: ТАСС
Юрий Жирков
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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Зенит – Сочи
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