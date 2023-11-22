Жирков считает, что Чалову стоит снова уехать выступать в Европу

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Юрий Жирков заявил, что нападающему красно-синих Федору Чалову стоит снова уехать в европейский чемпионат.

«Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?» — сказал Жирков Sport24.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.