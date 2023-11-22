Ещенко — о словах Дзагоева про чемпионство «Спартака»: «По факту»
Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» согласился со словами бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который высказался о чемпионстве красно-белых в сезоне-2016/17.
Ранее Дзагоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну описал чемпионство «Спартака» пословицей: «Раз в год и палка стреляет».
«Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь в дальнейшем это изменится», — сказал Ещенко «СЭ».
В сезоне-2016/17 «Спартак» занял первое место в РПЛ. Вторым финишировал ЦСКА, третьим — «Зенит».
21 ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
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2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3