Глеб считает, что болельщикам было бы интересно увидеть белорусские клубы в РПЛ

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о развитии белорусского футбола и рассказал, следит ли он за Арсеном Захаряном в чемпионате Испании.

«Я бы не сказал, что белорусский футбол прогрессирует. На мой взгляд мы откатились. Белорусские клубы не так удачно выступают в еврокубках. Уровень чемпионата тоже упал. Посмотрим, что будет дальше. Руководство белорусского футбола пытается делать все, что можно. Как отношусь к тому, что команды из чемпионата Белоруссии могут играть в РПЛ? Не понимаю, как эту идею можно реализовать. Помогло бы это развитию белорусского футбола? Для болельщиков это было бы интересно. Они могли бы увидеть лидеров чемпионата России. Слежу ли за Захаряном? Не смотрю за ним. Знаю, что Арсен уехал в «Реал Сосьедад». Не всегда удается за всеми следить», — приводит слова Глеба «РБ Спорт».

Ранее Матыцин заявил, что в России ждут предложений от Белоруссии по клубам. По его словам, белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в РПЛ.

Все российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. В чемпионате России на данный момент выступают 16 команд.