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Жигулев отреагировал на информацию об интересе со стороны «Нижнего Новгорода»

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Бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев отреагировал на информацию о проявленном к нему интересе со стороны «Нижнего Новгорода».

«Интерес со стороны «Нижнего Новгорода»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», — цитирует Sport24 Жигулева.

Летом 26-летний россиянин стал свободным агентом. В межсезонье полузащитник проходил просмотр в «Спартаке».

В прошлом сезоне Жигулев провел за польский клуб 18 матчей, отдал 2 голевые передачи и заработал 4 желтые карточки.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-19-zhigulev-otreagiroval-na-informatsiyu-ob-interese-k-nemu-so-storony-nizhnego-novgoroda
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 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Зенит – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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