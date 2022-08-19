Жигулев отреагировал на информацию об интересе со стороны «Нижнего Новгорода»

Бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев отреагировал на информацию о проявленном к нему интересе со стороны «Нижнего Новгорода».

«Интерес со стороны «Нижнего Новгорода»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», — цитирует Sport24 Жигулева.

Летом 26-летний россиянин стал свободным агентом. В межсезонье полузащитник проходил просмотр в «Спартаке».

В прошлом сезоне Жигулев провел за польский клуб 18 матчей, отдал 2 голевые передачи и заработал 4 желтые карточки.