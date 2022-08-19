«Уфа» арендует полузащитника «Локомотива» Никитина

Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин перейдет в «Уфу», сообщает Metararings.ru.

По сведениям источника, уфимский клуб арендует 21-летнего хавбека с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Никитин был арендован «Факелом». На его счету 24 матча, в которых он забил один гол и заработал семь желтых карточек.