«Уфа» арендует полузащитника «Локомотива» Никитина
Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин перейдет в «Уфу», сообщает Metararings.ru.
По сведениям источника, уфимский клуб арендует 21-летнего хавбека с правом последующего выкупа.
В минувшем сезоне Никитин был арендован «Факелом». На его счету 24 матча, в которых он забил один гол и заработал семь желтых карточек.
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|
5
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|5
|3
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|9
|
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Кр. Советов – Факел
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|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
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|
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|20.08
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Динамо – Спартак
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|20.08
|20:00
|
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|21.08
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|
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Краснодар – Оренбург
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Спартак
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|П
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Оренбург
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|Ж
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|1
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