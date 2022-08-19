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Сегодня, 12:57

«Уфа» арендует полузащитника «Локомотива» Никитина

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин перейдет в «Уфу», сообщает Metararings.ru.

По сведениям источника, уфимский клуб арендует 21-летнего хавбека с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Никитин был арендован «Факелом». На его счету 24 матча, в которых он забил один гол и заработал семь желтых карточек.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-otpravil-andreya-nikitina-v-ufu-1339183/
ФК Локомотив (Москва)
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