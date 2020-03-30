Жиго сожалеет, что не может находиться рядом с родными и близкими из-за эпидемии коронавируса

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал, как относится к панике, которая охватила мир из-за эпидемии коронавируса.

— К сожалению, мы видим, что число погибших растет, — цитирует Жиго Le Dauphine. — И понятно, что никто не может думать о футболе, когда речь идет о здоровье твоей семьи. Мне жаль, что я не могу быть рядом со своими близкими и друзьями.

Сейчас испытываешь какие-то странные ощущения. Потому что жизнь просто замерла. Но мы понимаем, что здоровье — это сейчас главный приоритет.

На общем собрании клубов РПЛ было принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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