Жиго пожелал «Спартаку» победы над ЦСКА
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, который пропускает матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА, поделился ожиданиями от встречи.
— Хотим победить сегодня, — заявил «СЭ» Жиго. — Желаю ребятам удачи сегодня.
Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 25 апреля, начало — в 16.30 (мск).
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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