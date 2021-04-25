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Жиго пожелал «Спартаку» победы над ЦСКА

16:18
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, который пропускает матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА, поделился ожиданиями от встречи.

— Хотим победить сегодня, — заявил «СЭ» Жиго. — Желаю ребятам удачи сегодня.

Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 25 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Севастиан Терлецкий)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры