Жиго и Глушаков - в старте "Спартака" на матч с ЦСКА

"Спартак" объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. С первых минут встречу начнет защитник Самюэль Жиго, появившийся в старте впервые с сентября, и хавбек Денис Глушаков.

Состав "Спартака": Селихов - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни - Зе Луиш, Адриану

Запасные: Максименко, Ещенко, Комбаров, Гапонов, Ташаев, Гулиев, Ломовицкий, Фернанду, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр