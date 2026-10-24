«Акрон» — «Динамо»: нападающий московской команды Гладышев сравнял счет в матче

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнял счет в матче 12-го тура РПЛ против московского «Акрона» на 55-й минуте.

На 17-й минуте отличился форвард тольяттинцев Артем Шуманский.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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