«Акрон» — «Динамо»: Бистрович вывел тольяттинскую команду вперед

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович вывел тольяттинскую команду вперед в матче 12-го тура РПЛ против московского «Динамо» на 70-й минуте.

Ранее на гол Артема Шуманского (17-я минута) «Динамо» ответило голом Ярослава Гладышева (55-я минута).

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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