Алаев о дерби: «Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Мне удалось посмотреть последнее московское дерби «Динамо» — ЦСКА. Давно не получал такого удовольствия от матча. Я посещаю много хороших игр, но эта понравилась особенно по уровню футбола, атмосфере. Мне хотелось бы, чтобы матч ЦСКА — «Спартак» сохранил этот тренд. Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол», — сказал Алаев «СЭ».

После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.

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