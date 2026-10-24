Алаев о дерби: «Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол»
Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Мне удалось посмотреть последнее московское дерби «Динамо» — ЦСКА. Давно не получал такого удовольствия от матча. Я посещаю много хороших игр, но эта понравилась особенно по уровню футбола, атмосфере. Мне хотелось бы, чтобы матч ЦСКА — «Спартак» сохранил этот тренд. Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол», — сказал Алаев «СЭ».
После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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