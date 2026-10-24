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Алаев ожидает голевой футбол в матче ЦСКА — Спартак

Алаев о дерби: «Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Мне удалось посмотреть последнее московское дерби «Динамо» — ЦСКА. Давно не получал такого удовольствия от матча. Я посещаю много хороших игр, но эта понравилась особенно по уровню футбола, атмосфере. Мне хотелось бы, чтобы матч ЦСКА — «Спартак» сохранил этот тренд. Когда борются два претендента на чемпионство, из ожиданий только шикарный голевой футбол», — сказал Алаев «СЭ».

После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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