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«Рубин» и «Крылья Советов» имеют одинаковый баланс перед матчем в Казани

Антон Роговский

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» подходят к очной встрече 12-го тура РПЛ с одинаковыми показателями побед, ничьих и поражений. После 11 туров оба клуба выиграли дважды, шесть раз сыграли вничью и трижды уступили.

У казанцев и самарцев по 12 очков. Различается только результативность: «Рубин» забил 12 голов и пропустил 16, а «Крылья» отличились 15 раз и пропустили 17 мячей. Таким образом, у самарцев разница мячей минус два, у казанцев — минус четыре.

Команды располагаются рядом друг с другом в середине нижней половины таблицы. Несмотря на одинаковое количество очков, статистика голов дает самарскому клубу преимущество при сравнении текущих турнирных показателей.

В 11-м туре «Рубин» уступил московскому «Спартаку» в гостях со счетом 0:4. «Крылья Советов» также потерпели домашнее поражение: команда проиграла воронежскому «Факелу» — 1:2. Поэтому оба соперника начинают предстоящую встречу после неудач.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» пройдет 24 октября в Казани. Начало — в 17.15 мск. Победа позволит одной из команд набрать 15 очков и улучшить положение в чемпионате.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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«Акрон» — «Динамо»: нападающий московской команды Гладышев сравнял счет в матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Маркиньос

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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