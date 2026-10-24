«Рубин» и «Крылья Советов» имеют одинаковый баланс перед матчем в Казани

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» подходят к очной встрече 12-го тура РПЛ с одинаковыми показателями побед, ничьих и поражений. После 11 туров оба клуба выиграли дважды, шесть раз сыграли вничью и трижды уступили.

У казанцев и самарцев по 12 очков. Различается только результативность: «Рубин» забил 12 голов и пропустил 16, а «Крылья» отличились 15 раз и пропустили 17 мячей. Таким образом, у самарцев разница мячей минус два, у казанцев — минус четыре.

Команды располагаются рядом друг с другом в середине нижней половины таблицы. Несмотря на одинаковое количество очков, статистика голов дает самарскому клубу преимущество при сравнении текущих турнирных показателей.

В 11-м туре «Рубин» уступил московскому «Спартаку» в гостях со счетом 0:4. «Крылья Советов» также потерпели домашнее поражение: команда проиграла воронежскому «Факелу» — 1:2. Поэтому оба соперника начинают предстоящую встречу после неудач.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» пройдет 24 октября в Казани. Начало — в 17.15 мск. Победа позволит одной из команд набрать 15 очков и улучшить положение в чемпионате.