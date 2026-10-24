«Факел» — «Родина»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Родины» на матч 12-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 24 октября на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.

«Факел»: Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачев, Тодорович, Багамаев, Альшин, Якимов, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Фролкин, Доровских, Юрганов, Эль-Мхассани, Журавлев, Симонов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Турищев, Гнапи.

«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Егорычев, Рейна, Бакаев, Мусаев, Онугха, Абдусаламов.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Наде, Бессмертный, Фищенко, Посо, Ушатов, Максименко, Гарибян, Сиссоко, Тимошенко.

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Родина» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)

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