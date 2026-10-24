«Акрон» — «Динамо»: тольяттинская команда ведет после первого тайма благодаря голу Шуманского

Первый тайм матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

Автором гола на 17-й минуте стал нападающий «Акрона» Артем Шуманский.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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