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«Акрон» — «Динамо»: тольяттинская команда ведет после первого тайма благодаря голу Шуманского

Алексей Михайлов

Первый тайм матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

Автором гола на 17-й минуте стал нападающий «Акрона» Артем Шуманский.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
Артем Шуманский
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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