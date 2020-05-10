Жена Жиркова считает, что муж мог бы сниматься в военных фильмах или преподавать историю

Жена футболиста «Зенита» Юрия Жиркова Жанна в День Победы в Instagram рассказала об увлечениях мужа. По ее мнению, футболист мог бы сниматься в фильмах на военную тему.

«В коллекции моего мужа есть машина ГАЗ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. Юрий давно коллекционирует вещи Великои? Отечественнои? вои?ны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событии?. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историеи?. Надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится! Еще раз поздравляю всех с Днем Победы!» — написала Инна.