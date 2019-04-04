Жена Кокорина опубликовала новый пост о свободе. На фото - ребенок на фоне Белого дома

Дарья Валитова, гражданская жена и мать сына форварда "Зенита" Александра Кокорина в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный свободе. По словам девушки, каждый понимает ее по-своему.

В среду Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорина до 25 сентября.

– Для каждого из нас свобода – это что-то само собой разумеющееся, что-то обыденное, обыкновенное, когда в жизни все стабильно, мы даже не вспоминаем о ней, да и вообще слово "свобода" каждый воспринимает по-своему, – написала Валитова. – Для кого-то это деньги, когда ты свободен в выборе материального мира, для кого-то свобода слова... когда ты можешь говорить все что думаешь и чувствуешь, для кого-то это свобода выбора, когда ты сам выбираешь свой путь в жизни… и т.д. Но быть может это все ярлыки? Может, свобода – это то, что мы позволяем себе внутри? То, что за рамками восприятия социума, за рамками того, что нам говорили с детства, и даже за рамками нашего сознания… Это то что очень глубоко спрятано.

Но все так устроено, что мы приходим к этому только тогда, когда физически нас лишают этой свободы, посредством тюрьмы, болезни или отсутствия средств к существованию. Или лишения нас самых близких, глазами которых мы видели и воспринимали этот мир эту реальность. Наверное, очень сложно это осознать, без таких ограничений... Я бы хотела пожелать каждому из вас, кто это читает, что бы эти осознания пришли к вам без сильных жизненных потерь, без трагедий… Научитесь ценить свою свободу жизни, свою свободу которая внутри вас, когда у вас на это много сил и времени.