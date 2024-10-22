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Жена Семака — об отношениях с супругом: «Он доминирует, я подчиняюсь»

Алина Савинова
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Сергей Семак со своей супругой Анной.
Фото соцсети

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала своим подписчикам, в чем заключается секрет их долгих отношений с супругом. Пара состоит в браке с 2008 года.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь — вот и весь секрет. Главное правило взаимодействия с патриархальным мужем — не идти против его воли, если, конечно, муж при памяти и в здравом уме», — написала она в своих соцсетях.

Семак с 2018 года является главным тренером «Зенита». Под руководством 48-летнего специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и пять раз — Суперкубок страны.

Ранее в своей карьере Семак возглавлял «Уфу» и входил в тренерский штаб сборной России по футболу.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
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 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
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П
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Зенит

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Динамо Мх

 5 1 0
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