Бразилец Маурисио считает, что уровень РПЛ упал

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доминировании питерцев в чемпионате России.

— Хорошо ли для РПЛ, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом?

— Для «Зенита», конечно, шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Но для чемпионата, наверное, нет. Видно, что уровень лиги упал. Раньше было очень много высококвалифицированных игроков. У «Зенита» — Халк, Витсель и Данни. У «Динамо» — Самба, Кураньи и Вальбуэна. У ЦСКА — Думбия, Муса и Вагнер Лав. И таких клубов было пять-шесть, высочайшая конкуренция за чемпионство. Сейчас такого нет, у «Зенита» очень сильный состав, разница с другими командами существенная.

«Зенит» является десятикратным чемпионом России. Последние шесть сезонов подряд команда занимает первое место в РПЛ.