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Артем Дзюба: «Для меня Черенков — главная легенда «Спартака»

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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона», воспитанник «Спартака» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о легендарном игроке красно-белых Федоре Черенкове, фильм о котором «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября.

— Я еще маленьким его застал, и когда чуть постарше был, мы пересекались, — сказал Дзюба в интервью Telegram-каналу фильма. — От него действительно шла теплота и доброта. Такие люди меня всегда поражали. Я немного другой, все мы разные. А ему было достаточно просто спокойно что-то сказать, и ты понимал, что находишься рядом с добрым человеком. Мне кажется, это человек от Бога. И, наверное, именно поэтому его сильно любили футболисты и болельщики. Для меня он главная легенда «Спартака». Когда говорят о народной команде, я представляю таких бескорыстных людей, которые действительно любят свою команду, футбол.

— Как можешь объяснить этот феномен, что Черенков — народный футболист? Откуда он идет?

— Наверное, еще сказывается то, что у него были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он все равно играл, и играл потрясающе. Он влюблял в себя своей красотой, добротой и футбольными скиллами. Как я слышал и видел по телевизору, вроде он ничего такого феноменального не делал, но это все так просто и гениально. В этом его сила. Мне кажется, его проблемы со здоровьем не дали ему до конца раскрыться. Он мог быть еще круче.

— 31 октября выйдет фильм «Федя. Народный футболист». Что бы ты хотел увидеть в нем?

— Максимально правдивую историю о том, каким он был в жизни. Именно то, что не видел никто другой: какие мысли у него были, как воспринимал жизнь, как относился к определенным людям, ведь наверняка в его истории были те, кто к нему плохо относился. Чтобы это была не киношная история, а правдивая. Когда выходят такие фильмы, каждый должен смотреть, потому что без истории, без прошлого нет будущего.

Федя Народный футболист, 2024. «Федя. Народный футболист»: что известно о спортивной драме про Федора Черенкова

Черенков являлся воспитанником «Спартака» и выступал за него с 1977 по 1990 год и с 1991-го по 1993-й (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Артем Дзюба
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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