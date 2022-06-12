Губерниев: «Промес играет за «Спартак» не потому что любит Россию, а потому что его здесь не посадят»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приговор по делу Квинси Промеса, которого обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму. Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский «Спартак». Всех поздравляю с этим. Он играет в «Спартаке» не потому, что он любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Суд обязал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса выплатить денежную компенсацию своему двоюродному брату.