Спортдиректор «Тамбова» заявил, что пауза в чемпионате России должна помочь команде

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в паузе на матчи сборных команда постарается как можно лучше подготовиться к следующей части турнира чемпионата России.

«Тамбов» в воскресенье в Саранске проиграл «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура РПЛ. Для команды это поражение стало третьим подряд в премьер-лиге в 2021 году.

«Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело, — сказал Худяков ТАСС. — Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу. До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей «Краснодара» высок. Это и стало в итоге решающим моментом.

В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки. Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата».

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков. В 23-м туре чемпионата России команда 19 марта на выезде сыграет с «Сочи».