«Желаем войти в «Клуб 100». Сборная России поздравила Комличенко с 25-летием

Пресс-служба сборной России поздравила форварда «Динамо» Николая Комличенко с днем рождения. Игроку исполняется 25 лет.

— Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч. Сегодня Николаю — 25. Поздравляем и желаем войти в «Клуб 100», — говорится в сообщении в Twitter.

Форвард пропустил товарищеские матчи после карантина из-за простуды. В текущем сезоне на счету Комличенко 4 матча в РПЛ, в которых он забил один гол.