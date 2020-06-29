«Желаем войти в «Клуб 100». Сборная России поздравила Комличенко с 25-летием
29 июня 2020, 11:53
Пресс-служба сборной России поздравила форварда «Динамо» Николая Комличенко с днем рождения. Игроку исполняется 25 лет.
— Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч. Сегодня Николаю — 25. Поздравляем и желаем войти в «Клуб 100», — говорится в сообщении в Twitter.
Форвард пропустил товарищеские матчи после карантина из-за простуды. В текущем сезоне на счету Комличенко 4 матча в РПЛ, в которых он забил один гол.
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