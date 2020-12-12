Жамалетдинов — о спорном моменте в матче с «Ротором»: «Все сказали, что была рука»
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов после поражения в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ от «Ротора» (0:1) высказался относительно спорного момента, когда мяч попал в руку игроку «Ротора» в штрафной площади волгоградцев.
— Не хватило концентрации, — сказал Жамалетдинов в эфире «Матч Премьер». — И реализации моментов, которые имели.
Все спорят, что при 0:0 надо было ставить пенальти. Все сказали, что была рука. Но судья решил иначе. Обидно. Равная игра была. Если бы первые забили, то довели бы дело до победы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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