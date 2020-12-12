Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов после поражения в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ от «Ротора» (0:1) высказался относительно спорного момента, когда мяч попал в руку игроку «Ротора» в штрафной площади волгоградцев.

— Не хватило концентрации, — сказал Жамалетдинов в эфире «Матч Премьер». — И реализации моментов, которые имели.

Все спорят, что при 0:0 надо было ставить пенальти. Все сказали, что была рука. Но судья решил иначе. Обидно. Равная игра была. Если бы первые забили, то довели бы дело до победы.