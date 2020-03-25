«Зенит» взыскал с болельщика 680 тысяч рублей за прорыв на поле в матче Лиги Европы

«Зенит» взыскал более 680 тысяч рублей за выплату штрафа с Ары Саакяна, который выбежал на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19 против «Фенербахче».

— Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей, — отмечено в решении Боровичского районного суда Новгородской области.

На 61-й минуте встречи Саакян прорвался на поле. Ему запретили посещать матчи на полгода. УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро. Также Саакян обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, которую питерцы потратии, чтобы рассмотреть дело.