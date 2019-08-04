01:47 | Футбол — РПЛ

"Зенит" выступил с заявлением по происшествию между ОМОНом и болельщиками

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"Зенит" выступил с заявлением по поводу происшествия в перерыве матча 4-го тура с "Краснодаром" (1:1), который состоялся в Санкт-Петербурге. Напомним, произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

– Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем, – говорится в заявлении. – Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя.

Во время матча "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение ОМОНа и болельщиков

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-08-04-ofitsialnoe-zayavlenie-kluba-po-povodu-proisshestviya-na-gazprom-arene.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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