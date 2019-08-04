"Зенит" выступил с заявлением по происшествию между ОМОНом и болельщиками

"Зенит" выступил с заявлением по поводу происшествия в перерыве матча 4-го тура с "Краснодаром" (1:1), который состоялся в Санкт-Петербурге. Напомним, произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

– Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем, – говорится в заявлении. – Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя.

#ЗенитКраснодар Конфликт ОМОНа с фанатами "Зенита" во время матча с "Краснодаром" pic.twitter.com/ARuqC082CA — СЭ Футбол (@se_football) August 3, 2019

Во время матча "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение ОМОНа и болельщиков