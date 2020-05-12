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«Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия

12:32
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«Зенит» в Twitter опубликовал сообщение по поводу пожара в больнице Святого Георгия.

Возгорание в петербургской больнице произошло ранним утром 12 мая. Погибло 5 человек, все они старше 59 лет.

— Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия, — говорится в сообщении.

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