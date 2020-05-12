«Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия
12:32
«Зенит» в Twitter опубликовал сообщение по поводу пожара в больнице Святого Георгия.
Возгорание в петербургской больнице произошло ранним утром 12 мая. Погибло 5 человек, все они старше 59 лет.
— Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия, — говорится в сообщении.
Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия. pic.twitter.com/ew8iVSquc8— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) May 12, 2020
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