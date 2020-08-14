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«Зенит» вылетел на матч с «Ростовом»

15:50

В пятницу «Зенит» самолетом отправился на матч второго тура РПЛ в Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба питерцев.

Главный герой ролика — форвард Малком, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы. За «Зенит» в минувшем розыгрыше РПЛ бразилец провел 12 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Встреча «Ростов» — «Зенит» пройдет в субботу, 15 августа. Начало матча — в 20.00.

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