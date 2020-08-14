«Зенит» вылетел на матч с «Ростовом»
15:50
В пятницу «Зенит» самолетом отправился на матч второго тура РПЛ в Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба питерцев.
Главный герой ролика — форвард Малком, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы. За «Зенит» в минувшем розыгрыше РПЛ бразилец провел 12 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Встреча «Ростов» — «Зенит» пройдет в субботу, 15 августа. Начало матча — в 20.00.
Санкт-Петербург ?? Ростов-на-Дону #РостовЗенит pic.twitter.com/h5ONzW5aUo— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 14, 2020
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