Газизов: «Махачкалинское «Динамо» к началу чемпионата подойдет во всеоружии»
Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Нам предстоит дебют в РПЛ — это почетное и трепетное событие для всего региона. К началу чемпионата мы подойдем во всеоружии. С нетерпением ждем встречу с нашими болельщиками на стадионе», — сказал Газизов Metaratings.
Сезон-2024/25 команда откроет гостевым матчем против «Химок». Игра пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20:00 мск.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|ЦСКА
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10
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|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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