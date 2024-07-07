Газизов: «Махачкалинское «Динамо» к началу чемпионата подойдет во всеоружии»

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам предстоит дебют в РПЛ — это почетное и трепетное событие для всего региона. К началу чемпионата мы подойдем во всеоружии. С нетерпением ждем встречу с нашими болельщиками на стадионе», — сказал Газизов Metaratings.

Сезон-2024/25 команда откроет гостевым матчем против «Химок». Игра пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20:00 мск.