«Зенит» забил «Уралу» пять мячей, у Азмуна хет-трик

«Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура Тинькофф-чемпионата России — 5:1. Хет-трик у петербуржцев оформил Сердар Азмун, который вышел в лидеры гонки бомбардиров с 9 голами. Один мяч провел с пенальти капитан петербуржцев Артем Дзюба, еще один гол на счету Дугласа Сантоса.

«Урал» ответил в концовке встречи голом Артема Шаболина.

«Зенит» вернулся на первое место в таблице, догнав «Спартак», который ранее сегодня с таким же счетом обыграл «Тамбов» (5:1). «Урал» идет 11-м.

В параллельной встрече «Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1 (4:0)

Голы: Азмун, 17 (1:0). Азмун, 22 (2:0). Дзюба, 30 — с пенальти (3:0). Дуглас Сантос, 44 (4:0). Азмун, 76 — с пенальти (5:0). Шаболин, 82 (5:1).

«Зенит»: Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Малком, Дуглас Сантос, Оздоев (Мостовой, 81), Дриусси (Кузяев, 59), Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Аугустыняк, Золотов (Магомадов, 34), Егорычев (Герасимов, 46), Йовичич, Мишкич (Евсеев, 46), Бикфалви, Эль-Кабир (Шаболин, 60), Погребняк (Татаринов, 76).

Предупреждения: Аугустыняк, 32. Рыков, 50. Магомадов, 75.

Судьи: Панин (Дмитров). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва).

5 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».