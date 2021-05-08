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Защитник ЦСКА Карпов рассказал о своем отношении к бывшему тренеру армейцев Гончаренко

12:58
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко, который сейчас возглавляет «Краснодар».

«Я хотел бы поблагодарить Виктора Михайловича за этот шанс. Благодаря ему я впервые вышел на поле в составе такого большого, великого клуба. Он давал мне наставления, помогал и в футболе, и в обычной жизни. Это были, например, тактические вещи, касающиеся игры защитника — не бросаться в момент отбора и так далее», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Карпова.

Гончаренко покинул ЦСКА в 22 марта 2021 года, 6 апреля белорусский специалист возглавил «Краснодар».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-zadacha-komandy-nabrat-shest-ochkov-a-tam-posmotrim-dlya-chego-ikh-khvatit/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры