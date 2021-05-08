Защитник ЦСКА Карпов рассказал о своем отношении к бывшему тренеру армейцев Гончаренко
Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко, который сейчас возглавляет «Краснодар».
«Я хотел бы поблагодарить Виктора Михайловича за этот шанс. Благодаря ему я впервые вышел на поле в составе такого большого, великого клуба. Он давал мне наставления, помогал и в футболе, и в обычной жизни. Это были, например, тактические вещи, касающиеся игры защитника — не бросаться в момент отбора и так далее», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Карпова.
Гончаренко покинул ЦСКА в 22 марта 2021 года, 6 апреля белорусский специалист возглавил «Краснодар».
Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-zadacha-komandy-nabrat-shest-ochkov-a-tam-posmotrim-dlya-chego-ikh-khvatit/
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