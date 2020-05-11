«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Начиная с 7 мая «Зенит» будет транслировать ключевые игры первого в истории клуба победного еврокубка.
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Все матчи решающей стадии турнира, а также игру против «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА можно будет увидеть на официальном сайте клуба в течение ближайшего месяца — с 7 мая по 8 июня!
Расписание трансляций:
Кубок УЕФА, плей-офф
7 мая, 20.00. «Зенит» — «Вильярреал»
11 мая, 20.00. «Вильярреал» — «Зенит»
14 мая, 20.00. «Марсель» — «Зенит»
18 мая, 20.00. «Зенит» — «Марсель»
21 мая, 20.00. «Байер» — «Зенит»
25 мая, 20.00. «Зенит» — «Байер»
28 мая, 20.00. «Бавария» — «Зенит»
1 июня, 20.00. «Зенит» — «Бавария»
4 июня, 20.00. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс»
Суперкубок УЕФА
8 июня, 20.00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит»