РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

19:55
Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Константин Зырянов. Фото ФК «Зенит»
Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Константин Зырянов. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Начиная с 7 мая «Зенит» будет транслировать ключевые игры первого в истории клуба победного еврокубка.

Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.

Все матчи решающей стадии турнира, а также игру против «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА можно будет увидеть на официальном сайте клуба в течение ближайшего месяца — с 7 мая по 8 июня!

Расписание трансляций:
Кубок УЕФА, плей-офф
7 мая, 20.00. «Зенит» — «Вильярреал»
11 мая, 20.00. «Вильярреал» — «Зенит»
14 мая, 20.00. «Марсель» — «Зенит»
18 мая, 20.00. «Зенит» — «Марсель»
21 мая, 20.00. «Байер» — «Зенит»
25 мая, 20.00. «Зенит» — «Байер»
28 мая, 20.00. «Бавария» — «Зенит»
1 июня, 20.00. «Зенит» — «Бавария»
4 июня, 20.00. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс»

Суперкубок УЕФА
8 июня, 20.00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит»

Смотреть матчи «Зенита» в Кубке УЕФА-2008 можно здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир