Бонгонда сообщил, что вернется на поле через две недели
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил «СЭ» сроки своего восстановления.
— Когда ты вернешься на поле?
— [Через] две недели.
Форвард получил травму в матче за сборную Демократической Республики Конго. 5 июня Бонгонда был заменен на 24-й минуте товарищеского матча против сборной Мали.
Форвард в сезоне-2024/25 провел 34 матча за «Спартак», забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.
Новости