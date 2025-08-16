Футбол
16 августа, 17:08

Бонгонда сообщил, что вернется на поле через две недели

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил «СЭ» сроки своего восстановления.

— Когда ты вернешься на поле?

— [Через] две недели.

Форвард получил травму в матче за сборную Демократической Республики Конго. 5 июня Бонгонда был заменен на 24-й минуте товарищеского матча против сборной Мали.

Форвард в сезоне-2024/25 провел 34 матча за «Спартак», забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 августа.

ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
