«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча
14:30
Сегодня, 16 декабря, состоится центральный матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с ноября 2017 года. В первом круге нынешнего сезона команды сыграли вничью 1:1.
Следить за игрой «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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