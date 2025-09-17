Агент Батракова: «Правильно дождаться, когда «Барселона» выйдет на клуб и сторону игрока. Пока контактов не было»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к игроку.

Ранее в каталонском клубе не стали опровергать «СЭ» информацию о нахождении россиянина в шорт-листе.

«Если информация верная, наверное, правильно дождаться того момента, когда «Барселона» выйдет на клуб и на сторону игрока. Пока таких контактов не было, сложно что-то сказать. Это не первый большой клуб, о котором была информация. Мы помним новости о других командах, которые следят за Батраковым. Но пока не будет предметного интереса, комментировать что-то сложно. Алексей стабильно играет второй сезон, его ведут, анализируют», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 20-летнего хавбека 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.