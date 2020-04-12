«Зенит» составил символическую сборную Юриев в честь дня космонавтики
«Зенит» в Twitter опубликовал символическую сборную игроков команды с именем Юрий. Сегодня отмечается день космонавтики в честь годовщины полета в космос Юрия Гагарина.
— Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита», — говорится в сообщении.
Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» ??#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 12, 2020
В команду вошли: Лодыгин, Деремов, Вернидуб, Загуменных, Мамонтьев, Пономарев, Войнов, Жирков, Соловьев, Герасимов, Желудков.
Запасные: Окрошидзе, Жевнов, Белов, Тимофеев, Гусаков.
День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/zenit_spb/status/1249250781305470976/photo/1