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«Зенит» составил символическую сборную Юриев в честь дня космонавтики

13:24
Сборная Юриев &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
Сборная Юриев &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в Twitter опубликовал символическую сборную игроков команды с именем Юрий. Сегодня отмечается день космонавтики в честь годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

— Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита», — говорится в сообщении.

В команду вошли: Лодыгин, Деремов, Вернидуб, Загуменных, Мамонтьев, Пономарев, Войнов, Жирков, Соловьев, Герасимов, Желудков.

Запасные: Окрошидзе, Жевнов, Белов, Тимофеев, Гусаков.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1249250781305470976/photo/1

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