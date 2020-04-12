«Зенит» составил символическую сборную Юриев в честь дня космонавтики

«Зенит» в Twitter опубликовал символическую сборную игроков команды с именем Юрий. Сегодня отмечается день космонавтики в честь годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

— Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита», — говорится в сообщении.

Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» ??#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 12, 2020

В команду вошли: Лодыгин, Деремов, Вернидуб, Загуменных, Мамонтьев, Пономарев, Войнов, Жирков, Соловьев, Герасимов, Желудков.

Запасные: Окрошидзе, Жевнов, Белов, Тимофеев, Гусаков.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.