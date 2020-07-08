В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата, а сочинцы идут на 11-м месте в турнирной таблице.

Следить за матчем «Зенит» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Сочи»