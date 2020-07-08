«Зенит» — «Сочи»: видеотрансляция матча в 18.00
8 июля 2020, 16:00
В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата, а сочинцы идут на 11-м месте в турнирной таблице.
Следить за матчем «Зенит» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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