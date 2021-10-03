«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 3 октября в Санкт-Петтербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.
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