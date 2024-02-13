«Зенит» обыграл «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия
«Зенит» разгромил «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия — 4:1. Встреча проходила в Дохе.
У победителей голами отметились Вячеслав Караваев, Александр Мостовой, Клаудиньо и Педро.
«Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия (без учета сегодняшней встречи) и одержал три победы.
Товарищеский матч
«Зенит» — «Сантос» — 4:1 (2:0)
Голы: Караваев, 10 (1:0). Мостовой, 31 (2:0). Клаудиньо, 55 (3:0). , 77 (3:1). Педро, 84 (4:1).
«Зенит»: Кержаков (Москвичев, 64), Караваев (Марио Фернандес, 46), Родригао (Дуглас Сантос, 46), Бардачев (Алип, 46), Ерохин (Нино, 46), Ахметов (Барриос, 46), Мостовой (Вендел, 46), Коваленко (Клаудиньо, 46), Сергеев (Кассьерра, 46), Изидор (Артур, 46. Васильев, 82), Мантуан (Педро, 46).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5