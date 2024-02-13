ЦСКА не заинтересован в нападающем «Сепахана» Тахери

ЦСКА не проявляет интереса к нападающему «Сепахана» и молодежной сборной Ирана Касре Тахери, сообщает RT.

По информации источника, в рамках сотрудничества между московским и иранским клубом в молодежной команде ЦСКА проходят просмотр два других 17-летних игрока.

На юношеском чемпионате мира-2023 Тахери в составе сборной Ирана провел 4 встречи, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Армейцы по итогам 18 туров располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.